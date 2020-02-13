Президент России Владимир Путин хочет созвать Совет безопасности ООН для атаки перед очередной встречей в нормандском формате

Такое мнение высказал военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Волошин в интервью изданию Обозреватель.

По прогнозам эксперта, на заседании Совбеза российская сторона в очередной раз озвучит обвинения в адрес Украины за то, что она якобы не выполняет Минские соглашения.

"Путин пытается привлечь к себе внимание и атакует", - заявил эксперт, объясняя действи президента РФ Владимира Путина.

Он также сделал предположение, что Кремль начал работу на опережение, они делают все возможное, чтобы показать якобы Украина совершенно не заинтересована в мире на Донбассе. Есть риск, что такие заявления могут пошатнуть положение Украины на международной арене, а также сорвать встречу в нормандском формате.

Волошин также заметил, что нормандска встреча предполагает разрешение не только украинских вопросов, но и "российско-французские и российско-германские вопросы".

По его словам, на сегодняшний день у президента РФ множество проблем не только с Украиной, но с "Северным потоком" и Сирией, поэтому тот делает все возможное, чтобы спастить.

"Он спасается и намерен сделать кипиш на уровне Совбеза ООН. Это то же самое, как вор, дебошир, хулиган орет: "Спасите! Избивают!" Тогда обвинения в его адрес будут звучать иначе", - резюмировал эксперт.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.