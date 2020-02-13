Володимир Путін стрімко втрачає рейтинг в Російській Федерації, що робить його більш небезпечним, ніж він був раніше

Таку думку висловив російський фінансист і блогер Слава Рабінович на сторінках видання Обозреватель.

Він зазначив, що рейтинг Володимира Путіна зараз стрімко знижується, і про це говорить навіть соціологія. На думку експерта, така картина спостерігалася ще в 2013 році.

В тому році президент РФ почав підвищувати свій президентський рейтинг, здійснюючи міжнародні злочини, а також "накачуючи російське суспільство пропагандою і ненавистю до України.

"Стару мавпу, як відомо, новим трюкам навчити неможливо. Тому не варто виключати, що Путін знову захоче підняти власний рейтинг з допомогою чергової міжнародної авантюри. Щоправда, двічі в одну і ту ж річку увійти вдається далеко не кожному", - написав Слава Рабінович у своєму блозі.

До всього іншого, він додав, що російське суспільство останнім часом розвивається і ефект від "Кримнаш" давно випарувався. А остаточно рейтинг Путіна добили "пенсійна реформа", у поєднанні з постійним зниженням реальними доходами росіян.

За словами фінансиста, в січня поточного року Путін пішов на "чергове безумство".

"Він хоче переписати Конституцію РФ, і, по суті, демонтувати конституційний лад. Це означає, що президент в паніці, і він боїться. Чим більше помилок наробить Путін на даному етапі за одиницю часу, тим швидше Росія позбутися і від нього, і від путінізму в цілому", - резюмував експерт.

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