Премьер Алексей Гончарук придумал новое оправдание для резкого падение доходов бюджета

Об этом премьер-министр сообщил во время часа вопросов к правительству в Раде в пятницу, 7 января, передает ЗН

Основными причинами срыва плана доходов бюджета в январе глава правительства назвал укрепление гривни и теплую зиму.

"Прежде всего это вызвано тем, что бюджет у нас собран по курсу 27 - в соответствии с макропрогнозом, который был подготовлен в октябре. Сейчас средний курс в январе у нас был 24,1 - это главная причина, почему цифры разнятся", - сказал Гончарук.

Также премьер пожаловался на теплую зиму.

"Это означает, что энергетика работает меньше, сжигается меньше энергоносителей, импортируется-экспортируется меньше газа. Это означает, что уменьшается поступление от целой величины", - сообщил премьер и добавил, что у него есть еще "4-5 таких факторов".

Напомним, что Украина импортирует значительную часть энергоносителей, теплая зима обычно позволяет государству и предприятиям экономить, но в украинских условиях все получилось наоборот.