Премьер Алексей Гончарук придумал новое оправдание для резкого падение доходов бюджета

Об этом премьер-министр сообщил во время часа вопросов к правительству в Раде в пятницу, 7 января, передает ЗН

Основными причинами срыва плана доходов бюджета в январе глава правительства назвал укрепление гривни и теплую зиму.

алексей гончарук

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"Прежде всего это вызвано тем, что бюджет у нас собран по курсу 27 - в соответствии с макропрогнозом, который был подготовлен в октябре. Сейчас средний курс в январе у нас был 24,1 - это главная причина, почему цифры разнятся", - сказал Гончарук. 

Также премьер пожаловался на теплую зиму.

"Это означает, что энергетика работает меньше, сжигается меньше энергоносителей, импортируется-экспортируется меньше газа. Это означает, что уменьшается поступление от целой величины", - сообщил премьер и добавил, что у него есть еще "4-5 таких факторов".

теплая зима, снег, весна

Напомним, что Украина импортирует значительную часть энергоносителей, теплая зима обычно позволяет государству и предприятиям экономить, но в украинских условиях все получилось наоборот. 

Напомним, что январь 2020 начался для правительства Гончарука провально. Недовыполнение поступлений в общий фонд госбюджето достигло одного из рекордных показателей за последние годы - 24%.  Доходы бюджета Украины в январе составили 42,6 млрд грн, что на целых 13,8 млрд грн меньше плановых. Об этом информировало Министерство финансов.

Стоит отметить, что Гончарук ранее сам называл укрепление гривны позитивным процессом и даже хвастался этим фактом. По его словам, подорожание вызвано большим спросом со стороны инвесторов. "Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!", - говорил Гончарук. 

Напомним, "элита нации" устроила беспредел на презентации с Зеленским и Гончаруком.

Как сообщала Politeka, советник Гончарука предложил отменить пенсии и сильно поплатился.

Также Politeka писала, что Зеленский обескуражил планами на День Валентина, Гончарук в панике.