Премьер Алексей Гончарук придумал новое оправдание для резкого падение доходов бюджета
Об этом премьер-министр сообщил во время часа вопросов к правительству в Раде в пятницу, 7 января, передает ЗН
Основными причинами срыва плана доходов бюджета в январе глава правительства назвал укрепление гривни и теплую зиму.
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"Прежде всего это вызвано тем, что бюджет у нас собран по курсу 27 - в соответствии с макропрогнозом, который был подготовлен в октябре. Сейчас средний курс в январе у нас был 24,1 - это главная причина, почему цифры разнятся", - сказал Гончарук.
Также премьер пожаловался на теплую зиму.
"Это означает, что энергетика работает меньше, сжигается меньше энергоносителей, импортируется-экспортируется меньше газа. Это означает, что уменьшается поступление от целой величины", - сообщил премьер и добавил, что у него есть еще "4-5 таких факторов".
Напомним, что Украина импортирует значительную часть энергоносителей, теплая зима обычно позволяет государству и предприятиям экономить, но в украинских условиях все получилось наоборот.
Напомним, что январь 2020 начался для правительства Гончарука провально. Недовыполнение поступлений в общий фонд госбюджето достигло одного из рекордных показателей за последние годы - 24%. Доходы бюджета Украины в январе составили 42,6 млрд грн, что на целых 13,8 млрд грн меньше плановых. Об этом информировало Министерство финансов.
Стоит отметить, что Гончарук ранее сам называл укрепление гривны позитивным процессом и даже хвастался этим фактом. По его словам, подорожание вызвано большим спросом со стороны инвесторов. "Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!", - говорил Гончарук.
Напомним, "элита нации" устроила беспредел на презентации с Зеленским и Гончаруком.
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