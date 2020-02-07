Глава Кабмина сам рассказал об этом

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о том, кто из украинцев лишится субсидии

Сегодня, седьмого февраля, прошел час вопросов к правительству, пишет Рoliteka.net.

По словам главы Кабмина, часть украинцев, которые продадут свои земельные участки после открытия рынка земли, временно не смогут рассчитывать на субсидии.

Однако это каснется тех, кто продаст землю за большую сумму, например, за десятки тысяч долларов. Как считает Алексей Гончарук, такие люди некоторое время не смогут рассчитывать на помощь государства.

Однако лишать субсидии тех людей, которые в ней нуждаются никто не будет.

Напомним, украинцам доначислят субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Примечательно, что решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала года, поэтому в феврале просто доначислят размер льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа за два месяца 2020 года.

Это произойдет автоматически, никуда дополнительно обращаться не нужно.

Напомним также, что глава Минсоцполитики Юлия Соколовская рассказала, как теперь украинцам придется оформлять субсидию на коммунальные услуги.

Оказывается, украинцы, которые хотят сами оплачивать коммуналку, получая льготу на банковский счет или живыми деньгами, смогут в любое время подать заявку в органы социальной защиты.

С 1 января 2020 года, чтобы оформить субсидию в удобное время, необходимо будет подать заявление произвольной формы в районный орган соцзащиты, указав в документе реквизиты банковского счета и номер мобильного телефона.

Ранее мы писали, что недавно Алексей Гончарук сообщил о том, что зарплаты министров, их заместителей и других чиновников привяжут к средней заработной плате по стране.

А также выплаты по 200-400% премий - это тоже неприемлимо. Поэтому теперь максимальная премия будет не более, чем один оклад.

Ранее сообщалось, что во время презентации нового правительственного приложения «Дія», Гончарук направился к микрофону, однако в какой-то момент поскользнулся и чуть не упал.

Напомним, "элита нации" устроила беспредел на презентации с Зеленским и Гончаруком.

Как сообщала Politeka, советник Гончарука предложил отменить пенсии и сильно поплатился.

Также Politeka писала, что Зеленский обескуражил планами на День Валентина, Гончарук в панике.