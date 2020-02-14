Журналист Роман Цимбалюк ярко поставил на место спикер МИД России Марию Захарову, которая раскритиковала украинский законопроект о медиа

Заявление Захаровой, а также свои контраргументы Цимбалюк показал в видеоблоге на YouTube. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

"В законопроекте содержится прямое указание СМИ освещать деятельность российского руководства в негативном ключе. Планируется законодательно закрепить запрет на популяризацию органов власти государства-агрессора. Но вообще-то исходя из той политики, которую Киев проводит в отношении жителей Донбасса, государство-агрессор – это Украина! Но что самое ужасное – государство-агрессор в отношении собственного народа!" – истерично высказалась Захарова.

При этом Цимбалюк посетовал ее вспомнить, после чего были введены жесткие меры в отношении пропагандистских российских СМИ.

"Мария Владимировна, вы бы лучше в пятилетие Минских соглашений объяснили, почему там (на Донбассе. – Ред.) ходят люди в российской военной форме. Ну, и пора посчитать, сколько же граждан России погибло на Донбассе за эти пять лет", – ответил журналист.

Также Захарову смутило предложение в законопроекте о введении нормы об отказе в регистрации зарубежным информагентствам, чьи руководящие органы находятся в России.

"А где, вот интересно, в европейских конвенциях, общемировых регулирующих профессиональную деятельность журналистов материалах такое написано? Где такое в принципе разрешается, поощряется?" – разразилась претензиями спикер МИД РФ.

Однако Цимбалюк напомнил Захаровой о ряде документов, которыми пренебрегла Россия, когда вторглась в украинские Крым и Донбасс.

"Если Мария Владимировна спрашивает, где это написано, в каких документах это все регламентируется, у меня есть ответ. Возьмите Минские соглашения, переверните их и посмотрите – может, на обороте об этом написано? Если вдруг не найдете нормы, тогда посмотрите на Будапештском меморандуме, который тоже когда-то был подписан", – обратился журналист к российскому дипломату.

"А если и там нет, соответственно, нужно искать на обороте Большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России. Потому что в последних двух документах сказано о территориальной целостности и суверенитете Украины. В том числе – о гарантиях РФ. Вот там надо искать, а не возмущаться", – осадил Захарову Цимбалюк.

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