Зеленский был в Омане с человеком Путина: всплыли скандальные подробности

Президент Владимир Зеленский был в Омане в тот же день, когда там находился топ-чиновник из России.

Об этом говорится в расследовании журналистов в программе «Схемы: коррупция в деталях».

Так, при помощи чартерного самолета Bombardier Global Express 6000 в Оман из Москвы прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. А вечером того же дня, 8 января, этим же самолетом президент Украины вернулся в страну.

Однако, утверждают журналисты, Зеленский вернулся в Украину спустя 19 часов после того, как в Офисе президента сообщили о срочном возвращении президента из Омана.

Отметим, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал неправдой расследования "Схем" о поездке Зеленского в Оман.

Слуги народа оскандалились, соратница Зеленского ошарашила словами о коронавирусе

Последние недели к смертельной эпидемии в Китае приковано внимание всего мирового сообщества. Вирус распространяется очень быстро, а общее количество его жертв уже составило 1368 человек.

Однако, нардеп Василевская-Смаглюк не уверена в том, что вирус действительно представляет такую большую опасность.

«Депутаты нашей фракции разделились. Одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие – что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу во второй категории», - призналась депутат.

В то же время она не скрывает, что и сама зачем-то запаслась специальными респираторами, потратив 150 гривен на 10 штук.

Впервые в истории: погодная аномалия ошарашила ученых

Ученые из Бразилии зафиксировали новый температурный рекорд в Антарктиде — температура воздуха впервые поднялась до 20,75 °C.

Такую температуру зафиксировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые считают, что такая температура аномальная. Как пишет издание, пока Всемирная метеорологическая организация не подтвердила новый рекорд.

Ученые отметили, что замечают потепления на всех 23 участках в Антарктиде.

Напомним, погода резко ухудшится, аномальная зима снова ударит: «Не забывайте про…».

Как сообщала Politeka, жуткий шторм атакует страну, срочный прогноз синоптиков: "Больше всего пострадают...".

Также Politeka писала, что погода сошла с ума, температурные качели добьют: подробности аномалии.