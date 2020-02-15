Украинский президент Владимир Зеленский встретился с основателем самой крупной социальной сети в мире Facebook Марком Цукербергом
Встреча произошла «на полях» 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Politeka.
Снимок президента и американца появился в телеграмм-канале Zelenskiy/Official.
«Сближаем мир. Делаем это вместе», – говорится в подписи к фотографии.
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О чем разговаривали глава Украины и американский миллиардер и говорили ли вообще, пока неизвестно.
Мюнхенская конференция проходит с 14 по 16 февраля. Сегодня, 15 февраля, с 14:00 до 16:00 запланирован четвертый традиционный Украинский завтрак.
Впервые мероприятие прошло в 1963 году. Конференция была основана как форум стран-членов НАТО. Ежегодно она собирает политических лидеров со всего мира для дискуссий.
Ранее мы рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский оказался в эпицентре громкого скандала из-за полета в Оман и возможной встречи там с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Скандальную информацию обнародовали журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях». Они якобы выяснили, что чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в Оман из Москвы прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. А вечером того же дня, 8 января, этим же судном президент Украины вернулся в страну.
В Офисе Зеленского эту информацию категорически опровергли, заявив, что она не соответствует действительности.
Напомним, что Скабеева пригрозила Зеленскому "спасти" украинцев.
Как сообщала Politeka, Романенко раскрыл последствия оманского уик-энда Зеленского.
Также Politeka писала, что Зеленского поставили под удар после встречи в Омане: "прямая угроза нацбезопасности".