Украинский президент Владимир Зеленский встретился с основателем самой крупной социальной сети в мире Facebook Марком Цукербергом

Встреча произошла «на полях» 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Politeka.

Снимок президента и американца появился в телеграмм-канале Zelenskiy/Official.

«Сближаем мир. Делаем это вместе», – говорится в подписи к фотографии.

О чем разговаривали глава Украины и американский миллиардер и говорили ли вообще, пока неизвестно.

Мюнхенская конференция проходит с 14 по 16 февраля. Сегодня, 15 февраля, с 14:00 до 16:00 запланирован четвертый традиционный Украинский завтрак.

Впервые мероприятие прошло в 1963 году. Конференция была основана как форум стран-членов НАТО. Ежегодно она собирает политических лидеров со всего мира для дискуссий.

Ранее мы рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский оказался в эпицентре громкого скандала из-за полета в Оман и возможной встречи там с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Скандальную информацию обнародовали журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях». Они якобы выяснили, что чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в Оман из Москвы прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. А вечером того же дня, 8 января, этим же судном президент Украины вернулся в страну.

В Офисе Зеленского эту информацию категорически опровергли, заявив, что она не соответствует действительности.

Напомним, что Скабеева пригрозила Зеленскому "спасти" украинцев.

Как сообщала Politeka, Романенко раскрыл последствия оманского уик-энда Зеленского.

Также Politeka писала, что Зеленского поставили под удар после встречи в Омане: "прямая угроза нацбезопасности".