Повернення ОРДЛО: розкриті плани Путіна по Україні, «хоче довести...»

Володимир Путін намагається довести невиконання Мінських угод, щоб заморозити конфлікт на Донбасі

Про це в коментарі журналістам розповів російський політолог Станіслав Бєлковський.

За його словами, таким чином Кремль намагається показати, що Україні нібито зараз не можна передавати контроль над кордоном з окупованим Донбасом.

Тому Володимир Путін намагається на рівні Ради безпеки ООН зафіксувати невиконання Мінських угод.

"Режим тиші, швидше за все, не дотримується. Росія хоче показати, що "особливий статус" окремих районів Донецької та Луганської областей юридично не легалізується, вибори там не проводяться, тому розмова про передачу контролю над кордоном недоречна. У перспективі це дає Москві заморожений конфлікт придністровського зразка, до якого Кремль абсолютно готовий", – озвучив Бєлковський свою думку.

Політолог стверджує, що Україні вигідно підписати нові угоди замість Мінських і заявив, що Володимир Путін віддасть контроль над кордоном тільки в обмін на послаблення санкцій.

Долар летить у прірву, НБУ ошелешив новим курсом: як змінилася ситуація в обмінниках

Курс валют в Україні 15 лютого явно демонструє тенденцію зміцнення гривні.

Національний банк України повідомив, яким буде курс долара і євро на майбутніх вихідних.

У порівнянні з попереднім фінансовим вдень, гривня змогла дещо зміцнити свої позиції і ще відтіснити долар. Про це розповіли в прес-службі фінансового регулятора.

За даними НБУ, офіційні курси валют в Україні 15 лютого складуть:

100 доларів США – 24,447 гривні;

100 євро – 26,4944 гривень;

Порівняно з 14 лютого долар впав на три копійки, а євро опустився на дев'ять.

Зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані: в ОП розкрили правду і зробили екстрену заяву

У Зеленського вирішили подати до суду на журналістів за матеріали про ймовірну зустріч президента з Патрушевим в Омані.

З відповідною заявою в п'ятницю, 14 лютого, виступили в Офісі президента України. Там підкреслили, що скандальна публікація журналістів програми «Схеми. Корупція в деталях» про те, що президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки в Оман нібито зустрічався з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим, не відповідає дійсності.

«Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто або в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався іншим способом з Миколою Патрушевим», - підкреслили в ВП.

Крім того, в апараті президента заявили, що подають до суду у зв'язку з відповідною публікацією. У Зеленського звернулися до авторів з вимогою спростування опублікованої інформації. Також в ОП підкреслили, що чекають вибачень.

Нагадаємо, Зеленський був в Омані з людиною Путіна: спливли скандальні подробиці.

Як повідомляла Politeka, Романенко розкрив наслідки оманської уїк-енду Зеленського.

Також Politeka писала, що Зеленського поставили під удар після зустрічі в Омані: "пряма загроза нацбезпеці".