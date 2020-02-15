Український президент Володимир Зеленський зустрівся з засновником найбільшої соціальної мережі в світі Facebook Марком Цукербергом

Зустріч відбулася «на полях» 56-й Мюнхенської конференції з питань безпеки, передає Politeka.

Знімок президента й американця з'явився в телеграм-каналі Zelenskiy/Official.

«Зближуємо світ. Робимо це разом», – йдеться у підписі до фотографії.

Про що розмовляли глава України і американський мільярдер і чи взагалі говорили, поки невідомо.

Мюнхенська конференція проходить з 14 по 16 лютого. Сьогодні, 15 лютого, з 14:00 до 16:00 заплановано четвертий традиційний Український сніданок.

Вперше захід відбувся в 1963 році. Конференція була заснована як форум країн-членів НАТО. Щорічно вона збирає політичних лідерів з усього світу для дискусій.

Раніше ми розповідали про те, що президент Володимир Зеленський опинився в епіцентрі гучного скандалу через політ в Оман і можливу зустріч там з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. Скандальну інформацію оприлюднили журналісти програми «Схеми: корупція в деталях». Вони нібито з'ясували, що чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 в Оман з Москви прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. А ввечері того ж дня, 8 січня, цим же судном президент України повернувся в країну.

В Офісі Зеленського цю інформацію категорично спростували, заявивши, що вона не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що Скабеєва пригрозила Зеленському "врятувати" українців.

Як повідомляла Politeka, Романенко розкрив наслідки оманського уїк-енду Зеленського.

Також Politeka писала, що Зеленського поставили під удар після зустрічі в Омані: "пряма загроза нацбезпеці".