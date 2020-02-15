У суботу, 15 лютого, в Києві проходить з'їзд правлячої партії «Слуга народу»

Депутати та члени партії зібралися в КВЦ "Парковий", передає «Страна». Згідно з розкладом, сьогодні «слуги» повинні схвалити зміни в статуті, перезапустити Вищу раду партії, а також обговорити ідеологію політичної сили. Крім цього, на з'їзді обговорять майбутні місцеві вибори, підготовка до яких вже почалася.

На захід завітали представники партії з усіх регіонів, так як паралельно буде проходити навчання голів та депутатів об'єднаних територіальних громад, яких обрали в грудні 2019 року.

На фото, зроблених кореспондентом, видно, що «слуг» пригощають солодощами і випічкою. У коридорі стоять невеликі столики, до яких зголоднілі політики підходять, щоб перекусити.

Як стало відомо, партійний з'їзд проходить за рахунок держави. У цьому зізнався глава партії Олександр Корнієнко. За його словами, держава видала політичній силі приблизно двісті мільйонів гривень.

Як пояснила народний депутат Євгенія Кравчук, партія орендувала для з'їзду весь другий поверх "Паркового". Вона переконує, що в декларації будуть відображені витрати на цей захід. За її словами, в «Слузі народу» вважають за краще витрачати гроші на навчання членів партії, а не на зовнішню рекламу.

Як повідомив глава партії Олександр Корнієнко, партійні юристи підготували новий статут партії, щоб уникнути проблем з клонами на місцевих виборах. Серед людей, яких рекомендуватимуть до оновленого складу ради партії - нинішні народні депутати, в тому числі заступник керівника фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук.

Відзначимо, що раніше Корнієнко заявляв, що політичній силі необхідно шукати компроміс між ліберальними і соціалістичними ідеями. Сьогодні на з'їзді має відбутися дискусія на цю тему. Корнієнко анонсував, що під час з'їзду буде кілька голосувань.

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