Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал странное заявление по России

Он заявил, что несмотря на агрессию России, ей нужно дать "стратегический шанс". Политик не стал отрицать, что РФ агрессивная страна и останется такой в ближайшее время. По мнению лидера Франции, несмотря на это, нельзя блокировать и игнорировать Россию. Макрон добавил, что учитывая географию, европейцам все равно приходится некоторые вещи делать вместе с россиянами. Именно поэтому они заслуживают стратегический шанс, считает он.

В оправдание своих слов президент Франции, как и на встрече в Польше, заявил, что он не является пророссийским или антироссийским политиком. Он проевропейский.

Политик добавил, что экономические санкции не принесли ничего хорошего ни одной из сторон. Он согласен, что европейцы не будут ждать, пока Россия сама обратится к ним, но он уверен, что Европа должна работать над новой стратегией отношений с Россией, которые будут партнерскими и доверительными.

«Мы не должны отходить от своих позиций, но в то же время необходимо установить стратегический диалог. Ситуация, которая есть сегодня, - это самое страшное: мы не разговариваем друг с другом, повсеместно возникают конфликты», - подвел итог Макрон.

Напомним, что сегодня на Мюнхенской конференции выступал также президент Украины Владимир Зеленский. Он обратил внимание на то, что на шестой год войны в европейцы начали забывать о том, что на Востоке Украины военный конфликт. Из-за этого Украина постоянно пропадает с повестки дня. Кроме этого, Зеленский подтвердил, что намерен завершить войну на Донбассе. По его словам, осталось только убедить в этом Россию.

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