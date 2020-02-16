Президент Украины Владимир Зеленский хочет начать отношения с американским президентом Дональдом Трампом с чистого листа

Об этом Зеленский сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент отвечал на вопрос касательно отношений с Трампом после истории с его импичментом, процесс которого был запущен из-за разговора с Зеленским.

Политик признался, что до президентства мечтал однажды стать популярным в США, но, конечно же, не хотел, чтобы это произошло такой ценой.

«Сейчас я президент, и я популярен в США. Но слушайте, я хотел чтобы это произошло иначе!» – заявил он.

Зеленский публично пригласил Дональда Трампа в Киев, а также заверил, что ждет приглашения в США.

«Последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США Майком Помпео, мы говорили об этом и говорили, что я бы очень хотел, чтобы мой визит в Америку был чем-то личным для двух стран», - отметил президент.

Зеленский добавил, что сотрудничество США и Украины должно быть выгодно обоим. Он даже предложил подготовить соответствующий пакет документов

«Сейчас мяч на стороне президента США, но мы всегда рады видеть всех в Украине. Я в принципе готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев. Я готов его принять быстрее, чем он меня», - закончил он.

Ранее мы писали, что Зеленский ждет масштабного обмена пленными между Украиной и Россией. Такой новостью он поделился в Мюнхене. По его словам, сейчас Украина ведет важные переговоры об обмене. По предварительным данным, Украина сможет вернуть домой около 200 человек. Кроме этого, Зеленский заявил, что готовится провести местные выборы на Донбассе уже этой осенью. Правда, выборы состоятся только при условии соблюдения украинского законодательства.

Напомним, что Владимир Зеленский оконфузился в Мюнхене, рассмеялся весь зал: "Я не могу без...".

Как сообщала Politeka, стало известно, зачем США помогли Украине с оружием: важное заявление госсекретаря Помпео.

Также Politeka писала, что Николай Томенко раскрыл главную угрозу для Зеленского после увольнения Богдана: «Его могут даже…».