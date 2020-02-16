Держсекретар США Майк Помпео під час Мюнхенської конференції з безпеки розкрив деталі угоди між штатами та Україною в сфері озброєння

Помео назвав причину, чому США надали озброєння: "Сполучені Штати озброїли Україну, щоб допомогти цій хоробрій нації захистити себе від російської агресії".

З цими ж цілями штати допомагають Україні у сфері кібербезпеки. Помпео підкреслив, що США не визнають окупацію українських територій і будуть підтримувати суверенітет України.

Раніше ми повідомляли, голова Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко розкрив, яку саме військову допомогу наша країна очікує від США в цьому році.

За його словами, Україні необхідні додаткові кораблі, радари, які дадуть можливість контролювати поверхню і за горизонтом, а також ракетні системи для посилення ракетного щита.

Крім того, як сказав Пристайко, потрібні тренування та закритаий зв'язок.

"Нам потрібні супутникові знімки. Ось це все нам потрібно - цей перелік відомий і нашим американським партнерам. У ході переговорів ми просто намагаємося вибрати, що має найбільший пріоритет», - зазначив голова МЗС.

Пристайко підкреслив, що в 2020 році військова допомога з штатів повинна зрости, незважаючи на скандали з її "заморожуванням", рішення про яке нібито надішло від президента США Дональда Трампа.

Зокрема, Пристайко зазначив, що американська допомога повинна збільшитися до 300 млн. доларів.

Нагадаємо, інформацію про те, що команда про припинення військової допомоги Україні в 2019-му році надійшла від Трампа, підтвердив Джон Болтон, колишній радник президента США.

Болтон у своїх мемуарах заявив, що Трамп затягнув з військовою допомогою для України в розмірі 391 млн доларів з тим, щоб змусити тодішній уряд почати розслідування у відношення сина його політичного конкурента Джо Байдена Хантера.

Болтон Також підкреслив, що разом з Майком Помпео, а також головою Міноборони Марком Есперо намагався переконати Трампа розблокувати допомогу, але той був непохитний.

Нагадаємо, таємна розмова Зеленського з Трампом: президент ошелешив зухвалим вчинком, "повинні...".

Також Politeka писала, що Трамп наказав заморозити допомогу Україні: спливли деталі.