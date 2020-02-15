Президент України Володимир Зеленський здивував своїми жартами під час виступу на конференції в Мюнхені

Як відомо, Зеленський перебуває з дводенним робочим візитом до Німеччини. Сьогодні він виступив з промовою на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки.

Президенту довелося викручуватися на самому початку заходу. Йому не дали мікрофон для виступу.

«А де мікрофон? Я можу отримати мікрофон? Я не можу без нього. Він дуже потрібен, оскільки в іншому разі не буде перекладу», - зазначив він, чим викликав сміх у залі.

Зеленський почав свою промову з того, що всі в Європі поступово забувають про військовий конфлікт в Україні, прибираючи нашу країну з порядку денного. Президент зазначив, що має намір завершити війну на Донбасі і провести там місцеві вибори вже восени цього року.

Після того, як Зеленський завершив свою промову, йому почали ставити запитання. Буквально відразу Зеленський відзначився жартом про навушники. Ведуча запитала його, куди він подів навушники, які у нього були, на що президент пожартував, що це були його вуха. Він додав, що в навушниках, які йому надали, він чує тільки музику. "Може, мої слова для вас музика", - пожартувала у відповідь ведуча.

Не обійшлося без питання про американського президента Дональда Трампа, який через розмову з Володимиром Зеленським ледь не позбувся своєї посади.

«Я чекав цього питання. В моїй минулій професії я мріяв отримати Оскар. Я мріяв бути популярним в США. Тепер я дуже популярний в США, але я не хотів популярності такою ціною», - зазначив Зеленський.

Також український президент не упустив можливості пожартувати щодо зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. "Було прохолодно. І не тільки на вулиці", - заявив Зеленський.

Раніше ми писали, що в Німеччині Володимир Зеленський зустрівся із засновником Фейсбуку Марком Цукербергом. На даний момент невідомо, чи була між ними розмова або вони просто сфотографувалися.

«Зближуємо світ. Робимо це разом», – підписала прес-служба Зеленського знімок з мільярдером.

Нагадаємо, що спливла правда про зустріч Зеленського з людиною Путіна.

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