В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который вместе с косой «пристал» к девушке

Как сообщает Politeka, фотожабой поделился карикатурист Алеша Ступин в Твиттер.

Так, девушка абсолютно обнаженная, а Путин изображен в виде кощея-бессмертного: одна голова и скелет. В руках он держит косу. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Кабаеву не узнать», «К сво*очи доверчива, Ну, а к нам - тра-ля-ля-ля», «все же знают что царь предпочитает целовать в пупок маленьких мальчиков», «Это экзоскелет?», «Россия уж больно хороша на картинке. В реальности это тётка средних лет, увешанная крестами и считающая себя красивей всех остальных женщин мира», - пишут они.

Как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин стал жертвой насмешек в социальных сетях. На этот раз ярко высмеяли не только Владимира Путина, но и его "пламенную" дружбу с лидером США Дональдом Трампом.

Едкую карикатуру в своем Facebook опубликовал известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом "Алеша Ступин".

На карикатуре, которая посвящена Дню всех влюбленных, можно увидеть страстно целующихся Владимира Путина и Дональда Трампа.

Россияне с юмором отреагировали на высмеивание Владимира Путина и отметили, что карикатура напомнила им "привычку" Леонида Брежнева.

"Передача коронавируса", "Брежневщина", "С языками...", "Они все похожи - эти упыри", "Это такая валентинка к сегодняшенму дню?", "Каждый хочет любить. И солдат, и моряк, Каждый хочет "иметь", И невесту, и друга", "Родитель1 и родитель2", "Валентинка", - шутят пользователи в комментариях под публикацией художника.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

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