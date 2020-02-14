Появились новые фотографии премьер-министра Алексея Гончарука из молодости

Блогер Зоряна Олексив в сети опубликовала новую порцию старых фото Гончарука. Она отметила, что вроде парень был нормальным. Об этом пишет Pokiteka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Порылась немного в фото-прошлом премьера Гончарука. И что я вам скажу, вроде нормальные был парень. Но в кого превратился и чем закончит, а главное, где вместе с ним будем все мы, украинцы", - написала блогер.

На одном фото Гончарук позирует в боксерских перчатках, на втором рядом с девушкой на свадьбе, а на третьем показывает себя в парике. Премьер всегда был с длинными волосами, как можно заметить по фото.

Ранее мы сообщали, что на днях в сети появились старые фото действующего премьер-министра Алексея Гончарука.

Как оказалось, еще задолго до своего премьерства Гончарук участвовал в массовке ток-шоу Андрея Пальчевского "Про життя", а также принимал участие в уличных акциях.

В частности, в 2013 году будущий премьер был на митинге жилищных инвесторов у стен Администрации президента.

Алексей Гончарук требовал вернуть людям жилье, и даже позже дал комментарий журналисту. Тогда еще незнакомец призывал власть решить проблему.

Сообщалось, что Министр Кабмина Дмитрий Дубилет предложил способ подсчета украинцев из космоса.

Правительство Украины рассматривает возможность проведения переписи населения на оккупированной части Донбасса и в аннексированном Крыму. По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, это можно будет сделать благодаря спутниковым данным.

"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью", - пояснил Дубилет.

Напомним, Пальчевский раскрыл правду о темном прошлом Гончарука

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