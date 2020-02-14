Новые факты из прошлого Алексея Гончарука показывают, что у него отсутствует достаточный бэкграунд для того, чтобы возглавить правительство страны

Как сообщает Politeka, на это в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он обратил внимание на то, как неожиданно Гончарук «нарисовался» в украинском правительстве. По словам ведущего, о нем никто не знал ровно до того момента, как Владимир Зеленский назначил его премьером.

«Вот мы обнулили команду. Обнулили из-за таких как Порошенко, Гройсман, Рева. И персонально по Зеленскому вопросов нет. Избрали то, что было тогда самым рейтинговым. Но вот Гончарук…Мы ведь за него не голосовали», - подчеркнул Лесев.

Он подчеркнул, что до сих пор не было похоже, чтобы этот человек подходил на роль премьера, однако новые видео из его прошлого удивляют еще сильнее.

«Вы ведь видели уже эти видео? Им всего-то ничего лет. Вот Гончарук на проплаченном митинге против застройщиков. А вот он в массовке на ток-шоу», - рассказал ведущий.

Он признался, что смотрел ту самую передачу, и речь в ней шла о парне, который спрыгнул с моста-метро в Днепр.

Лесев подчеркнул, что ничего не имеет против людей, которые подрабатывают, выступая в массовках, однако при этом он не мог не отметить, что человек из массовки – это человек в поиске самого себя. При этом чем старше этот человек, тем очевиднее становится его жизненный курс, отмечает журналист.

«Вот Гончарук в массовке был еще вчера. Беспонтовый чувак с пустым бегающим взглядом. Абсолютная пустота, перебивающаяся мелкими подачками. И вот этой пустоте вручили в управление огромную страну. Пустоте, которая никогда ничем самостоятельно не управляла», - возмущенно подытожил Лесев.

Отметим, что ранее выяснилось, что еще до своего премьерства Гончарук участвовал в массовке ток-шоу Андрея Пальчевского "Про життя", а также принимал участие в уличных акциях. В частности, в 2013 году будущий премьер был на митинге жилищных инвесторов у стен Администрации президента.

Напомним, украинцы смеются над темным прошлым Гончарука: "Ты отстал...".

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