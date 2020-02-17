После Мюнхенской конференции неожиданная опасность пришла к Украине со стороны Европы, которая упорно толкает нашу страну в объятия России

Такое мнение высказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, передает «Главред».

По его словам, сейчас Европе нечем сдерживать наступление Путина, и она стоит перед сложным выбором – «либо укреплять НАТО и превращать Украину в форпост европейской безопасности, но ссорится с путинской Россией, либо сдавать Кремлю Украину».

«То, что раньше требовал Кремль в отношении Украины - сомнительный, гибридный мир в обмен на сдачу оккупированных территорий Крыма и Донбасса, теперь применяется ко всей Европе. Под эффективным шантажом Путина Европа пытается, на несколько лет, выторговать себе спокойствие за счет сдачи Украины. Это называется "обменять мир на территории", приобрести временную и формальную европейскую безопасность в обмен на потерю Украины для будущего Европы», - отмечает Небоженко.

Эксперт добавил, что существует две стратегии «европейского предательства» Украины.

Первая стратегия заключается в превращении Украины в российский форпост, угрожающий НАТО - это медленное и методичное удушение страны, серия принципиальных политических уступок украинской власти Кремлю под давлением Европы.

«Эта стратегия будет реализовываться под лозунгом - неважно под кем окажется Украина, под путинской Россией или Европой. Тут будет применяется веер тактик, от "нарезания ломтиками" Украины до тактики "медленного варения лягушки". В результате – обретение Украины идентичности "вечной жертвы" и полное бесчувствие, равнодушие украинского общества перед лицом смертельного опасности», - отметил политолог.

Вторая стратегия, по словам Небоженко, это жесткое "кромсание" страны, брутальный раздел Украины "по живому", невзирая протесты украинцев.

«Быстрый раскол страны на несколько частей, пока украинцы не опомнились от позора и поражения. Ведь Кремль уверен, что украинцы всегда "медленно думают и медленно едут" в отличие от россиян, которые "медленно запрягают, но быстро едут". Правда, всегда не в ту сторону», - подытожил он.

Напомним, ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля в Германии. В ней приняли участие более 500 делегатов со всего мира.

Отметим, во время конференции был принят план из 12 шагов по урегулированию ситуации на Донбассе.

Его подготовили с участием организатора Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской сети лидерства, Российского совета по международной политике и Инициативы по сокращению ядерной угрозы.

Напомним, что Владимир Зеленский оконфузился в Мюнхене, рассмеялся весь зал: "Я не могу без...".

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