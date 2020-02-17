​Появились новые рейтинги политических партий в Украине, оказалось, что поддержка населения претерпела изменения

Согласно опросу, который провела социологическая компаниея Socis, поддержка президентской партии "Слуга народа" продолжает резко снижаться.

Если бы состоялись внеочередные выборы в Раду, то политическая сила главы государства смогла бы набрать 30,1 % голосов избирателей. На втором месте с 10,1% "Европейская солидарность". Партия "Слуга народа" быстро теряет электоральные симпатии со стороны украинцев, однако все еще значительно опережает ближайшего конкурента.

Но, несмотря на падение рейтингов, партия президента все еще с огромным отрывом опережает конкурентов. На втором месте с 10,1 % партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 10 % получила бы “Оппозиционная платформа — За жизнь”, а ВО “Батькивщина” Юлии Тимошенко — 8,1 %. Не принимали бы участия в голосовании 16,5 % опрошенных, а отказались отвечать на этот вопрос 9,4 %.

Отметим, ранее политический эксперт Андрей Золотарев рассказал, что сейчас рейтинг власти сильно страдает из-за действий правительства.

«Если мы посмотрим социологии… все сходятся в том, что Кабмин слишком быстро набирает негатив. И персонально премьер, и Кабинет министров, они становятся раздражителем… И с этим надо что-то делать. Хотя некоторые эксперты считают, что в Украине формула «царь – хороший, бояре – плохие» не работает, нет, она работает. Но, как и любая технология, она работает ограниченное время. Тут, мне кажется, пришло время, продемонстрировать президенту сильную руку», - заявил он.

Эксперт напомнил, что однажды такая стратегия уже сработала.

«Помним ситуацию летом прошлого года. Тогда как раз экватор лета, был такой момент стагнации рейтингов и президента, и «Слуги народа». Недельный тур, Владимир Александрович едет по регионам, демонстрирует сильную руку, входя в такой образ почти Лукашенко… И это выстрелило, это дало плюс 10%», - отметил он.

При этом Золотарев подчеркнул, что уволить премьера Зеленский сейчас не может.Он посоветовал провести радикальную реструктуризацию Кабинета министров.

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