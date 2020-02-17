В сети бурно обсуждают законопроект, призванный разрешить 14-летним детям менять пол по собственному решению

Такой законопроект в Верховной Раде зарегистрировала депутат от «Слуги народа» Лада Булах, которая является главой подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ / СПИД в Украине. Документом предлагается разрешить подросткам с 14 лет самостоятельно принимать решение о своем здоровье. В случае одобрения законопроекта дети смогут в 14 лет самостоятельно решиться на смену пола. Для этого не понадобиться согласие родителя. Также они смогут отказаться от лечения алкоголизма, наркомании и других опасных зависимостей или болезней.

Отметим, что на данный момент ответственность за здоровье 14-летних детей несут их родители. Депутат же хочет отдать право принимать решения о своем здоровье подросткам.

Украинцы очень бурно отреагировали на инициативу «слуги народа», заявив, что такие законопроекты несут массу рисков. На сайте президента Украины даже зарегистрировали петицию против данного документа.

«Опомнитесь! Такими вопросами (дурацкими) заниматься, начните работать для людей, для народа который вас выбрал. Разве нет важных вопросов в стране, что вы творите, на что вы детей подталкиваете, это вообще абсурд»,

«Бабушка говорила: если Бог хочет наказать - забирает разум. Такое впечатление, что в этой стране собрали людей, которых лишили разума. Журналистам и людям правду сказать - тюрьма, а детям в 14 лет пол менять - вперёд. С рождения разрешить нужно. Это ужас»,

«Невероятно! И зачем природа рождает таких идиоток? Но также вопрос возникает, как можно избрать в депутаты такую идиотку? Люди! Да вы сами такие», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на данный момент законопроект отправили автору на доработку.

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