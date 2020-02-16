У Верховну Раду внесли законопроект про зміниустаті з 14 років без згоди батьків

Підлітки зможуть так само відмовлятися від лікування алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та інших небезпечних залежностей або хвороб. Про це йдеться на сторінці news_kiev в Instagram, передає Politeka.net.

Наголошується, що ініціатором законопроекту №2684 про внесення змін щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров'я є депутат від партії "Слуга народу" Лада Булах.

Громадськість почала чинити опір такій інновації, і на сайті президента вже зареєстрували петицію проти.

Тим часом під постом ведуться бурхливі дискусії з приводу дітей і зміни статі. Більшість виступають проти того, щоб підліткам дали волю у виборі статі, інші впевнені, що таке рішення необхідне, але "печерні" українці ще не "доросли".

"Що бл* відбувається???🤦"

"І жити вони будуть між правим і лівим берегом на трухановому острові.... А закінчуватися це все буде суїцидом тому що їх ніхто не розуміє

Ну відсіювати так відсіювати 😆"

"ахах.. навіть слів немає, одні емоції) я вже представив 14 річного п'яного трансгендерної підлітка, який стоїть в центрі міста і кричить всім навколо "мені по**й, маю право" є, заживемо, але я мабуть переїду 🤣"

"Вони б там уроки статевого виховання спочатку запровадили, а то як почнуть міняти гендери так потім.. ай кароч 😂 це закон з категорії - "закон по п'яні".."

"З нашим менталітетом ми ще не доросли до такого. Печерні люди почнуть улюлюкати, що так не можна, "скрєпи" лопнути"

"Правильно давайте знищувати країну (населення) з самого дитинства 🤦"

"Операція по зміні статі повинна бути введена в українську медицину 🤔 а от з 14 років це інше питання, чи може з 16 було б звичайно краще, але не треба забути обов'язкове проходження психіатра і дитині і батькам перед операцією.🤔"

Раніше ми повідомляли, ще один скандальний законопроект "Слуг" змусив відгукнутися всю країну. Мова про медіа. Експерти заявили, що законопроект, ініційований нардепом Олександром Ткаченком, дозволить державі підім'яти під себе увесь медіа-простір.

Нагадаємо, одружити і розводити українців будуть нотаріуси: є важливий нюанс, «зможуть не всі»

Як писала Politeka, Романенко закликав блогерів і журналістів вийти на акцію протесту: "Закон про медіа знищить..."