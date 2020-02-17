Президенту Володимиру Зеленському варто ветувати скандальний "закон фіскалізаторів" №1210, прийнятий у другому читанні

Про це у своїй статті для Хвилі написав бізнесмен Олександр Соколовський.

За його словами, зустріч з главою держави Володимиром Зеленським показала, наскільки він далекий від розуміння того, що реально хвилює вітчизняний бізнес.

Соколовський зазначив, що автори скандального законопроекту запевняють, що документ допоможе в боротьбі з тінню.

"Я відповів, що як раз до тіньовиків за новим законом ніхто і не прийде, а фіскали просто отримають нові посилені повноваження, щоб перевіряти і так дихаючу на ладан білу частину айсберга нашої економіки. Крім того президент з подивом дізнався, що крім нього та авторів остаточну версію закону 1210 ще ніхто не бачив, при цьому закон вже лежить у нього на підпис", - додав бізнесмен.

Він також висловив сподівання, що публічне обговорення цього законопроекту призведе не до підписання, а до ветування цього найнебезпечнішого документа.

"Незважаючи на те, що там багато і розумних норм, яких я вважаю свідомо змішали в купу з підводним фіскальним камінням. Але коли я поставив Гетьманцеву питання, навіщо це було робити і як може середній підприємець вивчити 650 (!!!) сторінок складного тексту, відповіді не було…", - пише у статті Олександр Соколовський.

Також глава держави Володимир Зеленський не зміг дати чіткої відповіді на вимогу українських підприємців ввести податок на виведений капітал замість податку на прибуток.

"...Президент відповів розтавленими на всю широчінь руками. Але цей жест говорив не про те, як він радий буде цьому відпрацьованому за три роки експертним середовищем, бізнесом і всіма гілками влади законопроекту, а про ту дірку в бюджеті, про яку йому доповіли мінфінівці. "І що я буду робити з ось такою дірою?" — сумно запитав у мене президент. Я сказав «по втратам», що є і альтернативна точка зору, яку є кому відстоювати, але ні президент, ні голова Мінфіну далі цю тему вирішили не розвивати… Але це не значить, що це вимога бізнес спільнота забуде і заспокоїться!", - резюмував бізнесмен у своїй статті.

Раніше ми розповідали про те, що українцям підготували драконівські податки. зокрема, в "Слуги народу" запропонували нараховувати українцям податки за європейською схемою: чим більше отримуєш, тим більше платиш.

За задумом ініціаторів, 18% платитимуть українці з доходом менше 47 тисяч гривень, а найвищу ставку в розмірі 54% платитимуть ті, у кого дохід вище 94,4 тисячі гривень.

Експерти впевнені, що українці можуть приховувати свої офіційні доходи, щоб не платити захмарні податки, а це негативно позначиться на економіці країни.

Нагадаємо, українці будуть по-новому платити податки.

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