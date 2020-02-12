Український політолог Юрій Романенко разом із журналістом Сергієм Лямцем організовують акцію протесту проти ухвалення скандального закону "Про медіа"

Медійників запрошують вийти 19 лютого 2020 під стіни Офісу Президента, щоб висловити свою думку з приводу законопроекту депутата Олександра Ткаченка "Про медіа".

За словами Романенка, в разі прийняття, цей закон знищить свободу слова в Україні.

«Ми знаходимося в ситуації вибору, і нам потрібно сказати, що всьому відбувається своє «фе», — заявив політолог. - Я публічно закликаю це зробити 19 лютого, о 10 годині ранку під Офісом президента. Запрошую на акцію всіх тих, хто вважає, що свобода слова є головною цінністю, яка відрізняє розвинене суспільство від нерозвиненого».