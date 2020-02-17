Генерал майор налоговой полиции Украины Юрий Атаманюк заявил, что из-за кадровых перестановок в Украине останавливают работу теневых схем, лишающих бюджет миллиардов гривен в месяц



Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Друзья! Думаю многие смотрели фильм «Основной инстинкт». Сюжет захватывающий. Но ещё более захватывает как инстинкт наживы Верланова и Маркаровой доминирует над инстинктом самосохранения. Так вот, в пятницу, помощник Маркаровой и Верланова одновременно, некто Александр Кондра,отправил всем конвертаторам и «своим» работникам ГНС следующее смс...», - говорится в сообщении.

Далее Атаманюк приводит пример сообщения, которое разослали налоговикам.

«Информация для всех групп которые работают !!!!! начиная с 24.02.2020 все группы без исключения останавливают работу (регистрацию - пересорта, наценки, схемы ) на определенное время. Убедительно для тех кто может или думает, что можно нарушить эту информацию доводим что те кто будет регистрировать начиная с 24.02.2020. Будет блокировка всей группы без апелляции и возможности работать в дальнейшем !!!!!!! что касается дальнейшей работы, дополнительно проинформируем», - утверждается в тексте уведомления.

По словам Атаманюка, 24-е число выбрали потому, что отчетность по НДС необходимо сдать 20-го числа. Остальные дни группам отвели «на сбор «кассы».

«Почему останавливают на неопределенное время, да потому что Гутенко поменяли на Солодченко, а Богдана на Ермака. А деньги, как известно, любят тишину. 4 млрд грн в мес. конечно серьёзный довод против инстинкта самосохранения, но, как говорил Верещагин, «за Державу обидно»...», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, Атаманюк пролил свет на темное прошлое замглавы ОП Юлии Ковалив: интересные детали.

Как сообщала Politeka, Атаманюк разнес правительство Гончарука из-за пенсионной реформы: «Люди не доживают».

Также Politeka писала, что Атаманюк рассказал об издевательствах над пенсионерами в Украине: "Как в басне Крылова...".