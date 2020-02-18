Мюнхенский план по достижению мира в Украине очень опасен

Мюнхенский план мира в Украине похож на выполнение политического заказа

Об этом во время эфира программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Министр пояснил, что скандальный план был обнародован на конференции в Мюнхене, поскольку это платформа для "таких планов".

"Это - не первый план, который предлагается Украине. Есть люди, которые искренне хотят помочь и предлагают свои планы, а есть те, которые выполняют определенный политический заказ. Если выбирать между этими двумя крайностями, то, наверное, тот план... ближе к тем, кто выполняет политический заказ. Почему это было сделано именно сейчас? Потому что Мюнхенская - одна из главнейших конференций по безопасности. Именно это арена для таких предложений и идей", - заявил Пристайко.

Напомним, ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля в Германии. В ней приняли участие более 500 делегатов со всего мира.

Отметим, во время конференции был принят план из 12 шагов по урегулированию ситуации на Донбассе.

Его подготовили с участием организатора Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской сети лидерства, Российского совета по международной политике и Инициативы по сокращению ядерной угрозы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обнародованный в рамках Мюнхенской конференции по безопасности скандальный план по достижению мира в Украине нельзя было обсуждать без позиции Киева.

Ранее во время своего выступления на Мюнхенской конференции Зеленский обратил внимание на то, что на шестой год войны в европейцы начали забывать о том, что на Востоке Украины военный конфликт. Из-за этого Украина постоянно пропадает с повестки дня.

Напомним, что Владимир Зеленский оконфузился в Мюнхене, рассмеялся весь зал: "Я не могу без...".

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