Утром, 18 февраля, были атакованы украинские позиции Объединенных сил. Президент Владимир Зеленский сделал заявление

Украинский гарант сообщил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии оккупанты устроили циничную провокацию, пишет Рoliteka.net.

"Они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минскими соглашениями", - говорится в сообщении, обнародованном в "Телеграм-канале" главы государства.

Как отмечается, украинские военные дали отпор противнику, однако, к сожалению, не обошлось без потерь. По состоянию на сейчас, бой прекращен.

Зеленский заявил, что целью такой провокации является срыв мирного процесса на Донбассе, к которому были проделаны небольшие, но неустанные шаги.

В конце президент заявил, что сегодня пройдет заседание СНБО, на котором обсудят дальнейшие шаги.

"Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - завершил Зеленский.

Напомним, 18 февраля российско-оккупационные войска "Л/ДНР" попытались прорваться через линию разграничения на Донбассе.

Украинские войска, обороняясь, дали отпор. Со стороны противника потери уточняются.

Ранее сообщалось, что властью на Донбассе после выборов может стать та же, что была и ранее при оккупации.

Об этом в эфире украинского телеканала заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы избежать легализации любого, кто находится по ту сторону линии разграничения, но не исключает этого.

Напомни также, что Мюнхенский план мира в Украине похож на выполнение политического заказа. Об этом также сообщил Вадим Пристайко в программе "Свобода слова" на ICTV.

"Есть люди, которые искренне хотят помочь и предлагают свои планы, а есть те, которые выполняют определенный политический заказ. Если выбирать между этими двумя крайностями, то, наверное, тот план... ближе к тем, кто выполняет политический заказ", - сказал политик.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донетчине расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.