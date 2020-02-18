Это только начало

Владимир Путин адресовал Владимиру Зеленскому циничное предупреждение

Подобное мнение озвучил российский политолог и профессор Валерий Соловей, передает Обозреватель.

По его словам, сегодняшняя попытка российско-оккупационных войск "Л/ДНР" прорваться через линию соприкосновения - предупреждение Кремля, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Соловей не сомневается, что сегодняшним военным обострением Владимир Путин пытается вынудить президента Украины капитулировать на условиях Кремля.

"Эти бои – очень слабое предостережение о том, что может произойти, и не только на Донбассе, но и за его пределами, если Зеленский не согласится на условия Путина. Пока ведь и нет никакого наступления, только мощный артиллерийский обстрел", – заявил политолог в комментарии журналистам.

Ранее мы рассказывали о том, что российско-оккупационные войска пошли в наступление на Донбассе. По информации пресс-центра штаба ООС, 18 февраля террористы атаковали позиции подразделений объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Сообщается, что оккупанты ведут огонь по позициям ВСУ из запрещенных минометов калибра 120 мм, пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе ООС также заявили, что российско-оккупационные войска "Л/ДНР" попытались прорвать оборону ВСУ и перейти через линию разграничения.

Отмечается, что в результате боевого столкновения силы ООС понесли потери среди личного состава.

Позже в штабе ООС отчиталсь о ситуации на передовой. По состоянию на 10:00, бои в районе Золотого закончились.

В результате бостолкновения один боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения и были госпитализированы.

Что касается российско-оккупационных войск "Л/ДНР", то они также понесли потери. Бойцам ВСУ удалось ликвидировать одного террориста, еще пятеро - ранены.

Также известно, что после боестолкновения российская сторона запросила перемирие, чтобы забрать раненых.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донетчине расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.