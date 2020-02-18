Сбежавший с позором из Украины шесть лет назад экс-президент Виктор Янукович обратился к бывшим соотечественникам

Текст письма Януковича опубликовал в сети его адвокат Виталий Сердюк. Янукович решил напомнить украинцам о якобы госперевороте, который произшел шесть лет назад, накануне очередной годовщины Майдана, 20 февраля.

Беглый экс-гарант заявил, что для большинства украинцев события шестилетней давности "обернулись страшной трагедией, открывающей черную страницу истории Украины", а Майдан по-прежнему продолжает разделять страну.

Кроме того, Янукович упомянул в своем обращении нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, чьи первые шаги на посту президента, по его словам, "дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране".

Возможно, если реакция от команды Зеленского на эту похвалу и будет - то такая же, как и на поздравление с избранием на пост (тогда было заявлено, что "обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений").

Янукович завершил свое обращение на "высокой ноте": "Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю".

Что именно он собирается делать, экс-президент не уточнил.

Ранее появилась информация, что Янукович стал отцом в третий раз. Украинская журналистка Соня Кошкина сообщила, что "молодой папа" воспитывает сына Григория, которому уже около двух лет. Мамой малыша является любовница Януковича Любовь Полежай, которая вместе с ним сбежала в Россию.

Напомним, что у Виктора Януковича есть двое сыновей от официальной супруги Людмилы Янукович. Старший сын Александр во время президентства отца быв вовлечен в ряд скандалов, связанных с отмыванием денег. Младший, Виктор, по официальной версии погиб в марте 2015 года во время отдыха в Иркутской области РФ.

Напомним, появилось фото нового «Межигорья» Януковича в РФ: россияне в ярости от беспредела.

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