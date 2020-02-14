У беглого экс-президента Украины Виктора Януковича около двух лет назад родился сын по имени Григорий

Об этом на своем телеграм-канале сообщила украинская журналистка Соня Кошкина.

"И о любви. Виктора Фёдоровича Януковича можно поздравлять. Молодой отец.

Собственно, уже более полутора лет - ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы", - написала Кошкина.

Отметим, что ранее в интернете уже ходили слухи о возможном третьем сыне Виктора Януковича от брака с его новой возлюбленной Любовью Полежай, однако достоверно об этом ничего не известно.

Напомним, что у Виктора Януковича есть двое сыновей от официальной супруги Людмилы Янукович. Старший сын - Александр Янукович - во время его президентства быв вовлечен в ряд скандалов, связанных с отмыванием денег.

Младший сын экс-президента, которого также звали Виктор, по официальной версии погиб в марте 2015 года во время одтыха в Иркутской области РФ.

Ранее СМИ выяснили, где Янукович живет с гражданской женой Любовью Полежай сейчас. Как оказалось, беглый президент обосновался на российском курорте Сочи. Там он отстроил себе шикарный особняк на улице Есауленко в Хостинском районе. Местные жители в шутку называют дом «Межигорьем». Он считается своеобразным ориентиром для риелторов.

Напомним также, что Виктор Янукович начал гектарами скупать землю в Сочи, при помощи судов «отжимая» у местных жителей участок с озером в заповедной зоне.

Официальным покупателем земли значится сожительница экс-президента Любовь Полежай, которая при получении российского гражданства поменяла фамилию на Садыкова. При помощи суда ей удалось получить 1 га в Хостинском районе Сочи несмотря на протесты местных властей. Однако, этого оказалось мало: в данный момент Садыкова пытается прибрать к рукам еще 2,2 га земли в селе Прогресс под Сочи.

Напомним, появилось фото нового «Межигорья» Януковича в РФ: россияне в ярости от беспредела.

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