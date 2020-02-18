Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация с коронавирусом полностью контролируется

Что касается эвакуации украинцев из китайского города Ухань (наиболее пострадавшего от смертельного вируса), гарант добавил, что "мы обязательно должны забрать наших граждан". Как передает Politeka.net, об этом Зеленский заявил во время брифинга по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский резко пресек попытки некоторых украинских политических сил всколыхнуть ситуацию - заявляющих якобы о неготовности власти к перевозке эвакуированных. В том числе, президент пригрозил политикам, которые подстрекают жителей страны перекрывать дороги, тем, что поселит спасенных в "их особняках".

"К сожалению, некоторые СМИ распространяют дезинформацию по поводу того, куда их везут или что что-то не готово... У нас есть несколько вариантов, мы полностью готовы, но самое главное, что мы забираем наших граждан... Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые подстрекают людей перекрывать дороги... Честно говоря, мы с вами должны понимать - мы забираем своих граждан, которые являются такими же гражданами Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей" хочу вам сказать правду, если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан, а мы обязательно их привезем домой, потому что это наша обязанность как конституционная, так и человеческая... в Конча-Заспу, в их особняки", - заявил президент.

Ранее мы сообщали, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, как будет проходить эвакуация украинцев из Уханя. В частности всех спасенных перед вылетом будут проверять на ряд симптомов, и это не только температура выше 37,2 градусов, а также боль в мышцах, насморк и так далее.

По словам главы МВД Арсена Авакова, на борту самолета с украинцами будет 16 человек экипажа, в том числе полицейский, два врача, медсестра, военнослужащий и сотрудник консульства. Все они вместе с эвакуированными будут отбывать карантин.

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