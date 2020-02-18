Украинцев, которых эвакуируют из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, перед вылетом будут проверять на ряд симптомов

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Это не только температура (выше 37,2) или лихорадка, это насморк, кашель, боль в мышцах. Есть определенные симптомы, которые будут проверять специалисты и, в первую очередь, на сегодня это будут проверять специалисты в Китае, которые это делают для всех граждан, которых они отпускали на эвакуацию из Китая", – сказала она.

коронавирус

Кроме того, министр МВД Арсен Аваков рассказал, что китайские власти доставляют наших граждан непосредственно к самолету, который полностью готов. На борту будет 16 человек экипажа, а также полицейский, два врача, медсестра, военнослужащий и сотрудник консульства. Все они вместе с эвакуированными будут отбывать карантин.

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Те, кто будут работать с эвакуированными, будут одеты в костюмы бактериологической защиты - начиная от водителя в автобусе и заканчивая медиками и людьми, которые будут обеспечивать жизнедеятельность всего объекта, где будут находиться эвакуированные граждане.

Украина эвакуирует из Китая не только своих граждан, но еще 36 иностранцев из стран, которые обратились с такой просьбой.

Это в частности Норвегия, Израиль, Белорусь, Испания, Черногория, Аргентина, Доминиканская Республика, Эквадор, Коста-Рика, Панама и другие страны.

Коронавирус, вирус

Все, кого вывозят из Уханя, подпишут специальные документы. Ими они соглашаются на двухнедельный карантин. На борту всех обеспечат средствами гигиены, масками, пищей.

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