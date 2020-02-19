Известный украинский журналист Андрей Пальчевский предупредил Владимира Зеленского о возможных угрозах

Об этом Пальчевский заявил во время митинга под Офисом Президента, где собрались предприниматели, требующие отменить «драконовские» фискальные законы. Видео обращения опубликовал в своем Телеграмм-канале политолог и журналист Юрий Романенко.

Пальчевский отметил, что только что разговаривал с человеком, который приехал на протест со Львова. По словам Пальчевского, он натолкнул его на важную мысль о том, какую роль выполняют украинские предприниматели.

«Предприниматели – это прослойка нашего общества, которая больше всего поддерживала Революцию Достоинства, Владимира Зеленского и все демократические изменения. И если этого не будет происходить в будущем, может произойти таким образом, что именно эта прослойка пойдет против президента», - отметил Пальчевский.

Пальчевский подчеркнул, что наступил момент истины.

«Прошло почти 10 месяцев как президент Зеленский при власти. Мы прекрасно понимаем, что спрос будет с одного человека. Его имя Владимир Зеленский. Он должен нас услышать», - заявил он.

По словам телеведущего, он прошел обе революции в Украине и считает, что третьей не избежать.

«Те, кто говорит, что третьей революции не будет, ошибаются», - подвел Пальчевский итог.

Отметим, что около двух тысяч частных предпринимателей со всей Украины съехались в Киев. Они протестуют против инициатив по реформе налогообложения физлиц-предпринимателей, тотального введения кассовых аппаратов и крупных штрафов за нарушения нового фискального законодательства. На митинге кроме предпринимателей собрались оппозиционные политики.

Напомним, что Андрей Пальчевский раскрыл правду о темном прошлом Гончарука: «Зеленский знал».

А еще Politeka писала, что Пальчевский жестко спустил Зеленского на землю: "У президента остался один вариант".

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