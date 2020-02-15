Український телеведучий та журналіст Андрій Пальчевський записав звернення до влади



Як передає Politeka.net, відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.





"Поля засейте, накормите стариков.

Детей от рака, гады, излечите.

Дороги стройте, хватит нам крестов.

И свет в поселках, городах включите

Гордится надо миром - не войной

культурой, а не армией баранов.

Весельем, а не нищенской страной,

где сволочь всякая, и новая, и старая

всегда п**дит с экранов"

"Це народний вірш, послання новій владі", - заключив він.

Народное послание властям: Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 14. Februar 2020

Цей вірш викликав захоплення у користувачів мережі.

"Красень! Супер! І сумно дуже-дуже! Довести до такого стану таку країну і такий народ!", "Ви великий молодець, ви викладаєте «глас народу»...

Так правильно і доступно, всю гірку правду) За це вам величезне спасибі)Такі люди як ви повинні бути у владі,що б змінити життя в кращу сторону)!", "Підкажіть там гаранту, «Весна іде», нехай починає виконувати обіцянку, чи не потрібен нам такий президент", - писали під постом Пальчевського.





Раніше Андрій Пальчевський заявив, що партія «Слуга народу» вичерпала свій кредит народної довіри.

«Слуга народу», який проводить з'їзд, повинен розуміти, що його пісня заспівана. Цю партію зараз в основному люди жартома називають «Вороги народу», але до серіалу «Вороги народу ч. 2» - учасники можуть бути ті ж – залишилося зовсім небагато», - впевнений Пальчевський.

На його думку, щоб не допустити повного провалу Володимиру Зеленському зараз варто зайнятися кадровою політикою.

Нагадаємо, Пальчевський терміново звернувся до українців з-за коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив правду про плани Зеленського на ринок землі.

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів про фатальне програші Зеленського: «Можна відправити на звалище історії».