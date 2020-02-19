Российский президент Владимир Путин слишком хорошо изучил украинского коллегу и использовал против него арсенал уловок и ухищрений, подведя того под опасную черту

Обострение ситуации на Донбассе – история, призванная вернуть украинское руководство в реальность, где война продолжается, люди гибнут, а оккупанты не собираются придерживаться никаких мирных договоренностей.

Путин хорошо изучил «профайл» Зеленского, знает о его слабостях и вовсю этим пользуется, уверен политтехнолог Михаил Подоляк. Об этом он пишет на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.

Автор подчеркивает, что украинский президент не очень решителен, часто слабоволен и искренне хочет решить проблему войны/мира, а еще он поразительно наивен. Для такого типажа у Путина, циника с профессиональной глобальной разведкой, уже давно есть отработанный сценарий. Причем в его реализации ему помогают «отморозки», которые «способны профессионально колоть страну, используя ту самую патриотическую риторику. Им даже платить особо не надо. Сами все сделают. И нужна только затравка типа «мы же говорили, что он лох трусливый».

В такой ситуации Путин поступает вполне в своем репертуаре.

«Что вы будете делать? Правильно - убаюкивать парня, расслаблять, показывать свои добрые/нежные отеческие глаза. Приговаривая при этом: «да/да, мы тоже очень хотим мира. Да/да, мы совсем нечаянно держим там расширенные контингенты и устраиваем стрельбища»). И легковерный парень начинает засыпать и верить... А после тебя просто публично обнуляют, показывая, что ты не в состоянии ничего решать/контролировать, и все твои слова - просто пустота... Так начинается крушение базового мифа – миротворческого», – пишет Подоляк.

Глава РФ прекрасно понимает, что такой поворот спровоцирует воинствующее меньшинство на протесты. В свою очередь Путин добьется снятия санкций, мотивируя, что Россия не воюет с государством, которого, по сути, нет, прогреет европейцев, указывая на то, что украинцы погрязли во внутренних дрязгах, расшатает общество, спровоцировав гражданское противостояние, ну и под шумок прихватит чужие территории, которые якобы никому особо и не нужны в Украине.

Секрет постоянных провалов Зеленского как во внешней, так и во внутренней политике – не секрет за семью печатями, подчеркивает Подоляк.

«Потому что наивен и доверчив. Слишком. Потому что УЖЕ устал. Потому что игра - это всегда много последствий, которые не сразу очевидны. Потому что ты делаешь вялого Данилова главой Совбеза и усиливаешь его... Сивохо. Потому что у тебя нервный и трусливый министр обороны Загороднюк. И потому что глупейший Пристайко возглавляет МИД, которое всегда молчит... Потому что везде только трусливые... «дети»...», – подытожил политтехнолог.

ловушка... Простая история. Простая, предсказуемая и обязательная. Жестоко возвращающая кое/кого в безжалостный... Gepostet von Михаил Подоляк am Dienstag, 18. Februar 2020

Напомним, Путин с плеткой загнал россиян в ступор, фото наделало шума в сети.

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