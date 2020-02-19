После сказанного с его концерта буквально шли зрители

Вадим Самойлов поразил скандальным заявлением в адрес украинцев

Российский рок-музыкант и основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов в 2012 году был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

На оккупированные территории Донбасса ездит регулярно, террористов террористами не считает и хочет приобщиться к строительству "нового государства". Музыкант даже получил от главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого орден за заслуги и посвящает песни террористам.

На одном из концертов в Мурманске он цинично заявил, что на юго-востоке Украины гибнут от рук "украинских фашистов" мирные люди, а некоторые из них находятся в Киеве под гнетом "фашистских пи***сов.

Кроме того, во время своего выступления, в полупьяном состоянии певец не стеснялся материться. Некоторые люди буквально уходили из концерта, а певец сыпал им вслед ругательствами.

"Вот мы сейчас с вами здесь песни поем, а где-то на юго-востоке люди гибнут. Их надо спасать. Часть наших братских украинских товарищей сейчас в Киеве под гнетом "фашистских пи****сов, часть защищает Донбасс. Наши бойцы сейчас в Сирии обороняют рубежи нашей России от терроризма", - заявлял со сцены невменяемый певец.



Также ранее сообщалось, что одна из самых скандальных российских певиц Юлия Чичерина, которая поддерживает путинских боевиков, а также неоднократно ездит к ним с выступлениями, заявила, что Донбасс вернется в состав Украины, когда сама Украина вернется в состав России.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.