Над главой Российской Федерации Владимиром Путиным опять насмехаются в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимир Путин предстал в новом образе: президент России с плеткой пытается защитить новую Конституцию, которую он "подгоняет" под себя.

Едкая политическая карикатуре была опубликована в соцсети Twitter блогером под псевдонимом "Julius-ALF".

"В Госдуме предложили засекретить некоторые статьи новой конституции", - говорится в подписи к опубликованной карикатуре.

"Законы пишутся для людей. Похоже население РФ давно не считают за людей", "Да всю засекретить и всё... Чё думать-то...", "И куплет из государственного гимна засекретьте... Ну там, где про боже, царя храни. При исполнении, будете просто, в этом месте беззвучно открывать рты...", "Потому что конституция не для всех", "Гениально!", "Красота. Как раз этого нам, в наших серых буднях и не хватало", "Цирк", - пишут пользователи в комментариях под публикацией блогера.

Ранее мы рассказывали о трусливом поступке Владимира Путина. На этот раз лидер Кремля оконфузился с визитом в Санкт-Петербург, где он планирует возложить цветы к памятнику своего покойного соратника Анатолия Собчака.

"Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии", - говорится в публикации.

Пользователи гневно отреагировали на пост и отметили, что даже из такого мероприятия Владимир Путин устраивает показуху. Других же комментаторов повеселила трусость лидера Кремля, поскольку рядом с памятником были установлены бронированные стекла.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.