В сети разразился громкий скандал из-за украинского парламентария, которая на рабочем месте решила поиграть на телефоне

Как сообщает Politeka, кадры были размещены на Youtube (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

Так, речь идет о народном депутате от фракции «Батькивщина» Анжелике Лабунской. Во время рассмотрения проекта закона о земле, женщина решила поиграть на смартфоне в игры. Это попало на камеру журналиста Алексея Липовецкого.

Сама народный депутат при этом делала вид, что интенсивно работает, прикрывая телефон рукой.

«Я понимаю, что раньше это было просто не показывали, а сейчас это уже за..бало. Это такая культура труда у депутатов. Если я буду играть в игры на работе меня выгонят, а этим нас*ать - они безответственные и с них никто не спрашивает. Упыри», «Реформа - "Країна в смартфоні» «Перетрудилась, бедняжка», «Тренируется в военно-экономическую стратегию», «на кол металлический. лом в дупло 2 метра», - пишут они.

Ранее мы писали, что главу фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию поймали на опасном нарушении правил дорожного движения (ПДД) в Киеве.

Соответствующее видео обнародовали в YouTube активисты "ЗупиниЛося".

Арахамия перебегал дорогу на красный свет светофора.

"Да, на красный свет. Я извиняюсь, но очень нужно бежать. Я свою жизнь ставлю под угрозу, личную, видели. Но я постараюсь откорректировать свое поведение в других вопросах. Ну, а что делать?" - пояснил свое поведение нардеп.

Напомним, скандал с перепиской Кивы и Жириновского получил продолжение: добрались даже до Путина.

Как сообщала Politeka, ветеран АТО раскрыл детали драки с нардепом в центре Киева.

Также Politeka писала, что нардеп после рукоблудства в Раде кинулся искать утешения у Жириновского.