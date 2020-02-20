Возвращать оккупированный Донбасс Украине никто не собирается, что активно подтверждается действиями кремлевских марионеток

Об этом речь идет в новом материале телеграмм-канала «Вольнодумец».

Автор, ссылаясь на сотрудников Донецкого городского совета, сообщает, что оккупационные власти получили задание от Кремля довести количество жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ, до 300 тысяч.

Учитывая то, какой прессинг развернули на оккупированных территориях против владельцев украинских паспортов, такая цифра будет достигнута, поскольку сегодня в «Л/ДНР» паспорт Украины не считается документом, удостоверяющим личность. По подсчетам местных, с учетом уже обратившихся в паспортные столы и зарегистрированных на получение паспортов РФ, набирается 250 тысяч новоиспеченных российских граждан. И это – не считая военных, учет которых идет отдельно.

Такое развитие событий, тотальное «обилечивание» паспортами РФ сведет на нет возможность возвращения Украины в оккупированные районы Луганской и Донецкой областей.

Ситуацию усугубляет и подтверждает самые мрачные предположение и то, что на этих территориях полностью выдавливается украинская идентичность, а российские наемники больше не скрывают своих планов.

«Никто не собирается возвращать Донбасс Украине, передавать под контроль международным мониторинговым комиссиям или совместно патрулировать и т.п. Они претендуют на территорию всей Донецкой и Луганской областей», – подчеркивается в публикации.

В свою очередь Украина хоть и не согласна с таким развитием событий, однако до сих пор не помешала агрессору в реализации его планов и не противопоставила врагу адекватные аргументы в ответ.

Напомним, Путин резко изменил тактику по Украине и пошел в наступление.

Как сообщала Politeka, наихудшие опасения по Донбассу сбываются.

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