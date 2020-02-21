Голова парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия принимал участие в шоу «Битва экстрасенсов»

Об этом вспомнили после громкого заявления министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского об экстрасенсах. Как стало известно, в 2018 году Арахамия принял участие в съемках «Битвы экстрасенсов», которая выходила на телеканале СТБ. Он был приглашенным персонажем среди пятерых парней. Экстрасенсы должны были угадать, кто из пяти присутствующих миллионер. Именно Арахамия был этим миллионером.

Отметим, что в передаче тогда еще волонтер Арахамия представился именем Дэвид Браун. Он рассказал, что основал один из самых крупных фондов в Украине, который занимался помощью армии.

В сети эту историю восприняли бурно. Особенно, после заявления Бородянского о том, что экстрасенсы помогли расследовать множество уголовных дел в Украине. Пользователи сети не сдерживались в комментариях.

«У них там пороблено», «Все они вышли с массовки», «Цирк продолжается», «У меня уже глаз сипается», - пишут украинцы.

Некоторые пользователи сети вспомнили, что в «Битве экстрасенсов» снималась и экс-нардеп Надежда Савченко.

Напомним, что недавно Владимир Бородянский, который ранее возглавлял канал СТБ, в интервью "Громадському" всерьез заявил, что шоу "Битва экстрасенсов" помогло правоохранителям раскрыть множество уголовных дел. Он рассказал, что шоу привлекало большую аудиторию, но оно помогло многим невинно осужденным людям выйти на волю.

Сам он отметил, что является «слабо верующим человеком», но опирается на факты – ситуации, которые происходили во время съемок передачи. Министр согласился, что многие моменты в шоу были преувеличены как в любом телевизионном продукте.

Напомним, что украинцам детально показали реальный рейтинг "слуг народа": "не наберут и 3%".

Как сообщала Politeka, появился полный список "смотрящих" от Зеленского: кем стал Юзик.

Также Politeka писала, что Арахамию поймали на опасном нарушении, ответ поразил: «Я извиняюсь...».