Соціологія, яка показала, що за партію «Слуга народу» на найближчих виборах готові проголосувати 45,5% виборців, викликає серйозну недовіру

І причина цього – регулярні «зашквари» команди Зеленського, розмірковує на своїй сторінці у Фейсбуці журналіст В'ячеслав Чечило, відзначаючи, що ЗМІ пишуть і про замовну соціологію, і про змову «соціологів» тощо.

Однак, вважає він, є дві речі, у яких поки що ніхто в країні не сумнівається. Це те, що партія «Слуга народу» як і раніше залишається найпопулярнішою, а також повна відсутність альтернативи. І в цьому немає ніякого секрету.

«По-перше, 40% – це не рейтинг «Слуги народу». Це вона набере стільки від тих, хто прийде на вибори. Тобто реальний рейтинг відсотків 20-25, що вже куди вірогідніше, правда? А, по-друге, навіть ці 25% - це не рейтинг «Слуги народу». Це рейтинг сферичної партії Зеленського у вакуумі – особистий рейтинг Зеленського», – підкреслив Чечило.

При цьому, зазначає журналіст, якщо взяти прем'єр-міністра Олексія Гончарука, голову фракції «Слуга народу» у парламенті Давида Арахамію чи «інших фахівців по елітним собакам» і скласти з них список партії із гучною назвою, наприклад, «Партія прогресу і добробуту», то вони не наберуть навіть трьох відсотків.

«Навіщо Зеленський тягне на собі всю цю сволоту – інше питання, яке до соціології відношення не має», – підсумував автор.

Раніше ми писали, що статистику центру Разумкова по популярності партії «Слуга народу» кандидат політичних наук Дмитро Співак називає принизливою для виборця і фантастичною для «слуг».

«Вони можуть плескати в долоні, вони можуть про нас говорити: «Та…, піпл схавав, яка різниця?! 45% людей готові підтримати цю бригаду неуків, ось це «пр****тутки в парламент», колупання, незнання законів, «поліграф так поліграф»», – розповів він.

Нагадаємо, помічник «Слуги народу» ошелешив витівкою зі своїм пухнастим другом.

Як повідомляла Politeka, «слуга народу» сказав українцям продати собаку заради комуналки і сильно поплатився.

Також Politeka писала, що «слуга народу» публічно принизила легендарного українця, гримить скандал.