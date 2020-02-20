Информация о теневых договоренностях на таможне, "конвертаторов" в налоговой и "своих" всплыла после назначения нового и.о. главы ДФС

Новое кадровое назначение на должность и.о. главы Государственной фискальной службы, что произошло по распоряжению Кабинета Министров Украины несколько дней назад, разоблачило факт масштабной коррупционной схемы в украинской налоговой. О вскрывшейся схеме с участием Министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова рассказал экономический эксперт Юрий Атаманюк в своем Telegram-канале, пишет Знай.юа со ссылкой на сайт Политрада.

"Судьба" Верланова и Макаровой достигает 1,5 млн в месяц

Об увольнении с должности и.о. главы Государственной фискальной службы Дениса Гутенко и назначение вместо него Сергея Солодченко указано в распоряжениях Кабмина №107-р и №108-р от 12 февраля. Сразу после этого все "конвертаторы" отмытых средств на таможне и "свои" работники ДФС получили грозное смс с инструкцией дальнейших действий. Как стало известно, вторым важным фактором стала "замена" руководителя Офиса президента – Андрея Богдана на Андрея Ермака.

"В пятницу помощник Маркаровой и Верланова Александр Кондра одновременно отправил всем конвертаторам и "своим" сотрудникам ДПС следующее смс: (ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ!!!!! Начиная с 24.02.2020 все группы без исключения останавливают работу (регистрацию - пересорта, наценки, схемы) на определенное время. БУДЕТ БЛОКИРОВКА ВСЕЙ ГРУППЫ БЕЗ апелляции И ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАТЬ в ДАЛЬНЕЙШЕМ !!!!!!! ОТНОСИТЕЛЬНО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО проинформируем !!!!!)", – отмечает Юрий Атаманюк.

Для тех, кто нарушит данный приказ, автор сообщения подчеркнул о наказании: "УБЕДИТЕЛЬНО ДЛЯ ТЕХ КТО МОЖЕТ ИЛИ ДУМАЕТ, ЧТО МОЖНО НАРУШИТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ, ДОВОДИМ, ЧТО ТЕ КТО БУДЕТ РЕГИСТРИРОВАТЬ, НАЧИНАЯ С 24.02.2020, БУДЕТ БЛОКИРОВКА ВСЕЙ ГРУППЫ БЕЗ апелляции И ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАТЬ в ДАЛЬНЕЙШЕМ!!!!!!".

Как отмечается в сообщении, дали поработать до 24.02.2020, потому что отчетность по НДС 20-го, и 4 дня отвели на сбор "кассы". Речь идет о 4 млрд грн в месяц.

Экономический эксперт сообщил и о "денежной выгоде" чиновников – по его словам, Сергей Верланов и Оксана Маркарова получают 1,5 млн долларов в месяц.

"Серый кардинал", причастность Нефедова и "свои" в таможне

На Telegram-канале Юрия Атаманюка размещена также фотография, на которой видно, что в состав делегации в Грузии во главе с Игорем Калетником в непонятной роли вошел Илья Павлюк. Ему приписывают роль "серого кардинала" контрабанды и теневого спонсору "Слуги народа", который отвечал за финансирование фракции и подбирал кандидатов в нардепы. Он имеет огромное влияние на группу народных избранников и пытается пропихнуть на должность своего ставленника.

Как раз на фото видно вместе с ними и Андрея Саварец, которого называют вероятным кандидатом на должность первого заместителя начальника таможни.

По словам Юрия Атаманюка, глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов тоже вовлечен в коррупционный сговор. Громкой новостью стала недавняя тайная встреча Максима Нефедова с черновицким бизнесменом Ильей Павлюком, которого в СМИ называют одним из самых влиятельных контрабандистов в Украине.

Стало известно, что Игорь Саварец организовал встречу Максима Нефедова с группой подконтрольных ему "слуг народа" в отеле Киев. Именно там председателю Государственной таможенной службы настойчиво предлагали назначить Андрея Саварец первым заместителем. Этот человек не просто в теме всех коррупционных схем в таможне, но и будет добросовестно контролировать и делиться со своими хозяевами. Также, по словам людей, близких к таможне – Оксана Маркарова полностью поддерживает это назначение.

"Порошенко объявил о его назначении до окончания конкурса (перешел с более высокой должности 1-го заместителя министра на более хлебное). Все назначения по принципу знакомства с построением не виданной ранее "программы" игры с индикатива, как результат самый большой провал наполнения бюджета до 30%. Крик о реформах выражается в кадровом и административном хаосе человека, которому киоск на рынке доверить нельзя", – отмечает Юрий Атаманюк.

Украинцы в отчаянии: "В стране олигархи, кумовство и коррупция: "Что же вы творите?!"

Взрывная новость относительно факта разоблачения миллиардных сделок быстро облетела украинский интернет-пространство и стала одной из самых резонансных в стране, затмив хвалебный пост Сергея Верланова о "перевыполнении" плана поступлений в бюджет.

Но пока чиновники, о которых говорится в сообщении, ситуацию не прокомментировали. На личных страницах в Фейсбуке Оксаны Маркаровой и Сергея Варланова, которые, кстати, в друзьях друг у друга, – об этом ни одного слова.

Последним постом Верланова стала информация о разоблачение поддельной партии водки достаточно незначительных масштабов, а министра финансов Украины – о "честном алкогольном акцизе".

Но, похоже, у украинцев накопилась целая череда подозрений и вопросов к министру финансов Украины. На ее официальной странице можно найти немало соответствующих комментариев.

Обратит ли на это внимание президент Украины Владимир Зеленский, будет инициирована совершенная проверка разоблаченных фактов – должно стать известно уже в ближайшее время.