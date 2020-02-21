Обращение появилось после того, как ситуация затихла

Президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к гражданам после взрывной ситуации, которая произошла в ходе эвакуации наших граждан из Китая

Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на YouTube (чтобы просмотреть видео - доскролльте до конца).

«Вчера кое-то, к сожалению, забыл о клятве Гиппократа. Хочу обратиться к тем, кто по результатам вчерашнего испытания на человечность, точно отправится на пересдачу. Большинство граждан, которые вернулись - 95, 97, 99 годов рождения. Это, фактически, дети. Среди них есть 8-летний мальчик», - уточнил он.

Тем не менее, утверждает Зеленский, он помнит о своей присяге, которую давал после победы на президентских выборах в Верховной Раде.

Отдельно он уточнил, что власть знает о том, что «кое-то специально сеял панику и подводил к протестам», а виновников и организаторов ждет ответственность.

На слова Зеленского уже отреагировал известный политолог Юрий Романенко, уточнив, что это единственное, что сделал президент Украины.

«Владимир Александрович сделал новый ролик. А больше ничего не сделал. Весна пришла, скоро посадки. Рейтинга», - подчеркнул он.

Ранее мы рассказывали о бойне, которая произошла в Новых Санжарах. Местные люди устроили акции протеста из-за украинцев, которых эвакуировали из Китая и хотели поселить в пансионате.

Через время митинги переросли в настоящее побоище с правоохранителями. В результате стычек пострадали более десяти человек.

Помимо этого, протестующие встречали автобусы с эвакуированными украинцами плакатами, камнями и нецензурными угрозами. Силовикам удалось штурмом разблокировать подъезд к объекту размещения эвакуированных и полностью освободить дорогу для автобусов. Отдельных лиц полиция "изымала" из толпы и иногда просто вытесняла на обочину, применяя спецсредства.

После того, как автобусы проехали на территорию пансионата, местные жители стали открыто угрожать эвакуированным и заявили, что акции протеста продолжаться. Также в толпе были люди, которые открыто угрожали расправой людям, которых привезли на карантин в местный пансионат.

Напомним, бой в Новых Санжарах, из санатория бегут врачи: новые кадры и подробности безумства.

Как сообщала Politeka, противники эвакуации украинцев из Китая стали посмешищем: в сети появились фотожабы.

Также Politeka писала, что украинцы забили тревогу из-за эвакуированных из Китая.