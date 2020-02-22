После столкновений противников эвакуации украинцев из Уханя с полицией президент Владимир Зеленский направил в Новые Санжары секретаря СНБО Алексея Данилова

В субботу, 22 февраля, Данилов вылетел в Полтавскую область по поручению Зеленского, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля, в упомянутом поселке вспыхнула волна протестов после того, как стало известно, что сюда привезут на 14-дневную обсервацию 45 эвакуированных из Уханя украинцев, 27 иностранцев, а также экипаж, медиков, волонетров и других сопровождавших борт из Китая.

Ранее мы сообщали, противники эвакуации, разгоряченные сообщениями и лозунгами в сети по поводу того, что вместе с бортом в страну может попасть смертельный коронавирус, вышли на масштабную акцию протеста на подъезде к медцентру "Новые Санжары". Люди жгли шины и оказывали сопротивление правоохранителям и бойцам Нацгвардии. Для того, чтобы освободить перекрытую дорогу, военнослужащие стянули тяжелую технику.

Во время прибытия колонны автобусов с эвакуированными, агрессивно настроенные пикетчики начали забрасывать транспорт с прибывшими камнями.

В результате потасовки были задержаны 24 человека.

В настоящее время местность, где расположена обсервация, круглосуточно патрулируют около 200 сотрудников полиции и нацгвардийцев.

В связи с этими событиями Зеленский записал видеообращение к нации: «Кое-то, к сожалению, забыл о клятве Гиппократа. Хочу обратиться к тем, кто по результатам вчерашнего испытания на человечность, точно отправится на пересдачу. Большинство граждан, которые вернулись - 95, 97, 99 годов рождения. Это, фактически, дети. Среди них есть 8-летний мальчик», - отметил президент, добавив, что власть знает о том, что «кое-то специально сеял панику и подводил к протестам» - и их ждет ответственность.

Напомним, бой в Новых Санжарах, из санатория бегут врачи: новые кадры и подробности безумства.

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