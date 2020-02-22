Голова парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не видит ничего плохого в том, что принимал участие в шоу «Битва экстрасенсов»

Об этом народный депутат заявил в комментарии каналу ZiK, передает Рoliteka.net. По словам Арахамии, он согласился поучаствовать в шоу из любопытства. Кроме этого, он хотел проверить, кто из его друзей и близких смотрит «Битву экстрасенсов».

«Я не знаю, почему это вызвало такой резонанс. Это же публичная информация, открыта была. Был сюжет где-то полтора или два года назад», - объяснился нардеп.

Арахамия рассказал, что не рассказывал никому о съемках. Но после выхода передачи в эфир сотни друзей, которые в других обстоятельствах вряд ли бы признались, что смотрят это шоу, заявили ему, что видели его по телевизору. Нардеп заявил, что сейчас точно не согласился бы на такую авантюру.

Напомним, что на днях в сети всплыло видео за 2018 год, на котором Арахамия является гостем на шоу «Битва экстрасенсов». Нардеп был среди пятерых гостей, среди которых экстрасенсы должны были найти миллионера. Именно Арахамия был этим миллионером. Кстати, представился он на передаче как Дэвид Браун.

Отметим, что скандал с Арахамией вспыхнул после заявления министра культуры Владимира Бородянского о том, что шоу "Битва экстрасенсов" помогло полиции раскрыть множество уголовных дел. Как известно, до министерского поста Бородянский возглавлял канал СТБ, на котором выходило это шоу.

Бородянский отметил, что сам он не является сильно верующим человеком, но видел, как благодаря экстрасенсам на волю выходили невинно осужденные люди.

Напомним, что Арахамию поймали на опасном нарушении, ответ поразил: «Я извиняюсь...».

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