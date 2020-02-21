Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія брав участь у шоу «Битва екстрасенсів»

Про це згадали після гучної заяви міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського про екстрасенсів. Як стало відомо, в 2018 році Арахамія взяв участь у зйомках «Битви екстрасенсів», яка виходила на телеканалі СТБ. Він був запрошеним персонажем серед п'ятьох хлопців. Екстрасенси повинні були вгадати, хто з п'яти присутніх мільйонер. Саме Арахамія був мільйонером.

Відзначимо, що в передачі тоді ще волонтер Арахамія представився ім'ям Девід Браун. Він розповів, що заснував один з самих великих фондів в Україні, який займався допомогою армії.

У мережі цю історію сприйняли бурхливо. Особливо, після заяви Бородянського про те, що екстрасенси допомогли розслідувати безліч кримінальних справ в Україні. Користувачі мережі не стримувалися в коментарях.

«У них там пороблено», «Всі вони вийшли з масовки», «Цирк продовжується», «У мене вже око сіпається», - пишуть українці.

Деякі користувачі мережі згадали, що в «Битві екстрасенсів» знімалася і екс-нардеп Надія Савченко.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Бородянський, який раніше очолював канал СТБ, в інтерв'ю "Громадському" всерйоз заявив, що шоу "Битва екстрасенсів" допомогло правоохоронцям розкрити безліч кримінальних справ. Він розповів, що шоу приваблювало велику аудиторію, але воно допомогло багатьом невинно засудженим людям вийти на волю.

Сам він зазначив, що є «слабо віруючою людиною», але спирається на факти – ситуації, які відбувалися під час зйомок передачі. Міністр погодився, що багато моментів в шоу були перебільшені, як в будь-якому телевізійному продукті.

Нагадаємо, що українцям детально показали реальний рейтинг "слуг народу": "не наберуть і 3%".

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