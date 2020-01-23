Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давід Арахамія в интервью “Українській правді” розповів, як в Раді борються з різними групами впливу

Арахамія визнав, що в фракції “Слуга народу” є група впливу, яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. За його словами, в групу входять до 15 нардепів, що складає менше 10% складу фракції. Втім, якщо группа виявиться більшою, у “слуг народу” є методологія боротьби з “бунтом”.

Вона пов'язана з виявленням інтересів груп впливу і боротьби. “Не з точки зору задоволення цих інтересів, а з точки зору здійснення тиску, бо ти знаєш, які в них болючі місця”, - зізнався лідер фракції.

Також Арахамія розповів, що у в арсеналі “слуг” є система аналізу голосів “Великий брат”. “Є нормальне голосування, а є аномальне. Якщо аномальне набуває системний характер, ти розумієш, що це вже щось не так”, - розповів Арахамія принцип работи “Великого брата”.

Статистичний аналіз дозволяє “діагностувати на ранньому етапі” появу нових груп впливу.

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Телеграм-канал "ПавловскийНьюз" підрахував, що тільки переліт туди і назад обійдеться кожному депутату в 24 тисячі гривень. Проживання у готелі котшуватиме щонайменше 16 тисяч гривень за дві ночі. Апартаменти коштують ще дорожче - від 100 тисяч.

Мінімальна зарплата в Україні 4723 гривні. Прожитковий мінімум зараз становить 2102 гривні. Один депутат витратить у середньому приблизно за два дні 30 тисяч або 6 мінімальних зарплат або 15 прожиткових мінімумів.

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