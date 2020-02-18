В Тернопільській області противники того, щоб із роздираємого коронавірусом Китаю евакуювали українців, почали встановлювати імпровізовані блокпости

Зокрема, два з них вже з'явилися на під'їзді до села Конопківка в Теребовлянському районі біля Микулинців, де знаходиться санаторій "Медобори". Саме в цей заклад, за попередньою інформацією, повинні привезти 98 врятованих із китайського міста Ухань.

Незважаючи на те, що дані про розміщення евакуйованих у "Медоборі" офіційно не підтверджені, місцеві "активісти" вже заметушилися і пообіцяли, що кількість блокпостів зросте.

На екстреній нараді селищної ради в Микулинцях у вівторок, 18 лютого, керівник санаторію "Медобори" Василь Мартинюк повідомив, що днями в Кабміні з його участю відбулася нарада з приводу можливості розміщення евакуйованих. Чиновники в Києві прийшли до висновку, що санаторій придатний для розміщення людей.

Почувши заяву Мартинюка, місцеві депутати різко виступили проти. Після чого директору санаторію довелося написати заяву в уряд про те, що установа не може прийняти евакуйованих, так як громадськість і трудовий колектив не згодні.

Тим часом з'явилася інформація, що евакуювати українців із Уханя будуть у Львів. Згідно онлайн-табло на сайті авіакомпанії SkyUp, рейс з охопленого коронавірусом Китаю буде виконаний в це місто, а не в Київ, з проміжною посадкою в Алмати. Примітно, що губернатор Львівської області Максим Козицький повідомив, що евакуйованих українців не планують розміщувати на території області і Львова зокрема.

Раніше ми повідомляли, появу блокпостів прокоментував в ході брифінгу президент Володимир Зеленський. За його словами, деякі політичні сили підбурюють місцевих жителів. Гарант пригрозив, що буде розміщувати врятованих українців (а те, що вони повернуться додому, питання вирішене) в "особняках" супротивників евакуації.

Нагадаємо, що спливли нові нюанси евакуації українців з Уханя: «На борту буде…»

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