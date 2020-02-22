Жителі Китаю відреагували на протести українських громадян проти приїзду в Україну евакуйованих з Уханя людей

Коментарі з китайських ресурсів опублікував у себе на сторінці в Фейсбук Сергій Китайський, передає Рoliteka.net. Чоловік працює перекладачем китайського, живе в Китаї і пише про політику.

За його словами, на китайських ресурсах з'явилося відео з Нових Санжар, опубліковане українським виданням «Страна». Під відео відписалися тисячі людей. Сергій вирішив поділитися самими популярними коментарями, які зібрали найбільше підтримки серед місцевих жителів.

«Якщо Україна так прийняла своїх власних громадян, то я уявляю, як ми її легко розірвемо, якщо буде війна, так як мої діти набагато згуртованіші українців», - написав один з місцевих. Його коментар набрав більше 4 тисяч лайків.

«Вкрай нерозважливо і ганебно так чинити зі своїми близькими перед обличчям епідемії»,

«Зараз їх серця і надії розбиті, у цих українців залишилися тільки теплі спогади про отриману ними любов в Ухані», - пишуть китайці.

Один з жителів КНР зазначив, що тим українцям, які не були евакуйовані з Китаю, пощастило більше. Він упевнений, що в Ухані вони знаходяться в більшій безпеці, ніж в Україні. Ще один користувач мережі зазначив, що китайці можуть пожертвувати життям заради своїх близьких, а українці, щоб не допомагати готові «грабувати і вбивати».

Сергій Китайський вважає - те, що тетрапилося в Україні – це ганьба на всю планету.

Нагадаємо, що 20 лютого у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих українців, пройшли масові акції протесту. Місцеві жителі, а також привезені для провокацій тітушки, перекривали дороги, влаштовували сутички з поліцією, а також кидали камінням в автобус з евакуйованими людьми.

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