Журналист Андрей Пальчевский рассказал о панике, которая охватила Италию в связи с коронавирусом

Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Фейсбук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца), сообщает Politeka.

«Итальянцы ввели войска для того, чтобы местные жители прекратили общаться друг с другом и выезжать за границу из-за вируса. Сметены полки. Я не паникер, я взрослый человек, я отвечаю за свои слова. Какие суровые меры принимает Украина? Понимает ли президент, в прошлом артист комедийного жанра, какая угроза нависает над нами?», - отмечает Пальчевский.

Журналист в недоумении, почему в Украине до сих пор не закрыты границы, как это сделал Иран, Афганистан, Азербайджан.

«Почему Австрия закрыла границы с Италией. Я уверен, что рейсы из Италии приходят и будут приходить как ни в чем не бывало, а какой-то Гончарук нам будет рассказывать, что приняты меры», - заявил Пальчевский.

По его словам, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится в самоизоляции в больнице, ее помощник, фельдшер по образованию Михаил Радуцкий, вряд ли готовы к вспышке коронавируса в Украине.

«Готовы ли они к этому? Абсолютно нет. Готова ли Украина к тому, что будет вспышка? Они, конечно, выставят нашего оптимиста-педиатра, который знает все на свете. Я уважаю его за то, что он имел смелость сказать, что Зеленский не готов и не оправдал надежд. Но я не понимаю, как можно было неделю тому назад довольно весело рассказывать о том, что минует нас чаша сия. Где будет Комаровский, когда нужна будет организация?», - задается вопросом журналист.

Пальчевский считает, что спасение украинцев только в их руках.

«Время популизма, особенно медицинского, проходит. Спасение нас - в нас самих. Поэтому как можно больше контроля, как можно меньше детей в местах скопления людей. В церкви не ходим (корейцы все заболели в церкви) и слушаем, что происходит», - подчеркнул Пальчевский.

[embed]https://www.facebook.com/a.palchevskyi/videos/504611677101141/?__xts__

Ранее мы писали, что Пальчевский рассказал о карантине в Италии, где еще несколько дней назад все было «под контролем». Он рассказал, что итальянцы привлекают войска для контроля за людьми.

«Ограничен транспорт, закрыты школы, отменены футбольные матчи – такого не было, наверное, со времен покорения Рима», – отметил Пальчевский.

Напомним, что Андрей Пальчевский раскрыл правду о ситуации с коронавирусом в мире и в Украине: "Дурачки пусть трубят...".

А еще Politeka писала, что украинцы взбунтовались против Зеленского, Пальчевский выдал суровую правду: "Наступил момент...".

Также Politeka сообщала, что Пальчевский разоблачил Зеленского и Ко из-за ситуации в Новых Санжарах: "Трюк обернулся позором".