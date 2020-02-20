Андрій Пальчевський прокоментував ситуацію з евакуацією українців з китайського Уханя, де знаходиться епіцентр коронавірусу

Як передає Politeka.net, відеозвернення український журналіст і блогер опублікував на своїй сторінці в Facebook. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

«Полтава не прийняла літак. Він кружляв 90 хвилин, зробив, як кажуть фахівці евакуаційні, дев'ять кіл по десять хвилин. Збирався в Полтаву, потім згадали, що там немає посадкових систем, був туман, це по-перше. По-друге, місцеві люди, як ви бачили, почали сутички з поліцією, ніби на цю тему. Піднімати великий шухер не будемо, але у всіх областях, куди відправляють цих нещасних українців, так і іноземців, до речі, яких треба передати, там чоловік 20, виникає питання: «Готові ми на місцях?». Відповідь у людей проста: «Ніхто не готовий», - зазначив він.

Пальчевський розповів, що місце, куди відправити українців після повернення з Китаю шукали, коли літак з ними вже вилетів.

«Вчора мені дзвонили керівники і власники санаторіїв під Києвом в 12 годин ночі, і розповідали, що їм дзвонили буквально в цей же час, вже літак був у повітрі, і пропонували розмістити хворих», - сказав телеведучий.

Пальчевський додав, що зважаючи на ситуацію возикает питання до влади.

«Сьогодні Скалецька разом з Радуцким сказали, що місце буде секретним. Але ми знаємо, як це буде в Україні, десь через годину іншого ми дізнаємося, куди їх привезли. У мене одне питання до керівництва країни: «Невже при всій любові до співвітчизників, варто так ризикувати?». Добре, якщо все закінчиться мирно, ці придурки, які приймали це рішення популістське і ставили під загрозу півкраїни, відбудуться легким переляком і їх по голівці погладить Зеленський. А якщо цього не станеться, не дай Бог? Чию головку ми будемо, м'яко кажучи, гладити?» - підсумував він.

Вирус! Ласкаво просимо... Вирус! Ласкаво просимо... в Харьков! Киев не принял??? Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 20. Februar 2020

Нагадаємо, харків'яни збунтувалися через літака з українцями з Китаю.

Як повідомляла Politeka, зіткнення почалися з-за повернення українців з Китаю, стягують Нацгвардію.

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